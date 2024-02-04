Bursa’da nefes kesen anlar: O kaçtı polis kovaladı!

Ekipler şahısların peşine düştü. Bursa-Ankara karayolu üzerinden Bozüyük istikametini hızla kaçarken sol ön lastiği patlayan sürücü, durmadan kaçmaya devam etti. Ekipler, kovalamaca sonucu aracı önüne geçerek durdurdular. Yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan sürücü Furkan Ö.(27), polise ekiplerine, "Amirim psikolojik sıkıntılarım var. Psikolojim bozuk. Ben kaçtım. Ama bunları nasıl yaptım yemin ediyorum bilmiyorum. Hayatım bitti amirim benim" diyerek yardım istedi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977, dur ihtarına uymamaktan bin 440 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ve arkadaşı Murat G.(26), ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücü Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez ekiplerin dur ihtarına uymadığı öğrenildi.