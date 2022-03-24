Bursa’da Nevruz coşkuyla kutlandı

Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesi nedeniyle bu yıl daha büyük önem taşıyan Nevruz Bayramı kutlamaları renkli anlara sahne oldu
Yeni yılın başlangıcı, doğanın uyanışı ve Türklerin Ergenekon'dan çıkışının yıldönümü olarak kutlanan Nevruz Bayramı, Bursa'da coşkuyla başladı. Nevruz Bayramı Kutlama Komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar kapsamında, makamında ziyaret edilen Vali Yakup Canbolat'a komite üyeleri tarafından "semeni" hediye edildi. Kutlama komitesi adına söz alan Türk Ocakları Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, bu yıl yakılan Nevruz ateşinin bütün Türk dünyasında birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi. Vali Canbolat da, Nevruz'un tüm dünyaya barış getirmesi temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz'ın yer aldığı ziyaretin ardından, yapılan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Mehter takımının marşlarıyla başlayan yürüyüş, Uzun Çarşı, Kapalı Çarşı ve Cumhuriyet Caddesi'nin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı. Meydandaki törende söz alan Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Handan Askeran Ton, 17 yıl önce Türkiye'de ilk kez 16 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek yaktığı Nevruz ateşinin bugün ülkenin her yanına yayılmış olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.
"HAYATİ BİR KÖPRÜYÜZ"
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de Nevruz'un 'toprağın uyanışı, baharın müjdecisi, kardeşliğin ve dostluğun sembolü' olduğunu hatırlattı. Çelik, "Üzerinde yaşadığımız bu topraklar insanlık tarihinin en önemli kısmını taşımaktadır. Doğu ile Batı arasındaki en hayati köprüyüz. Büyükşehir Belediyesi olarak, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'mızı, bu unvana layık ayrıcalıklı etkinliklerle dünya vitrinine çıkartacağız" dedi.