Bursa’da öğrencileri arı soktu! Eğitime bir gün ara verildi

İnegöl'de eğitim öğretimin devam ettiği Ertuğrulgazi Ortaokulunda ders bitimi teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, okul bahçesindeki ağaçta gördükleri bir kovana çomak soktu. Aniden kovandan çıkan arı kolonisi, bahçede oyun oynayan çocuklara saldırdı. Panikle sağa sola kaçışan çocuklardan 15'ini arı soktu. Öğrencilerden bazılarının fenalaşması üzerine okula 112 acil sağlık ekipleri çağırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından okulda eğitime 1 gün ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışması yaptı.