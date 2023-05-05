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Giriş Tarihi: 5.5.2023 16:42 Son Güncelleme: 5.5.2023 17:04

Bursa’da okul basan veli müdür yardımcısını vurdu

Bursa’da bir okulun anasınıfına giden 4 yaşındaki kızının, saçının çekildiğini ileri süren veli 28 yaşındaki Ferdi Y, elinde tabancayla okulu bastı. Okulun müdür yardımcısı İsmail Küçük’ü ayağından vuran veli polis tarafından yakalandı.

AYHAN FİDAN
Bursa’da okul basan veli müdür yardımcısını vurdu

Karacabey İlçesi Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu'nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki H.Y.'nin babası Ferdi Y, sınıf öğretmeni tarafından kızının saçının çekildiğini iddia ederek O.Y isimli bir akrabasıyla birlikte okula gitti. 50 yaşındaki Müdür Yardımcısı İsmail Küçük ile tartışan baba Ferdi Y, aniden belinden çıkardığı tabancayla Küçük'e ateş etti. Okul koridorunda meydana gelen silahlı saldırıda büyük bir şans eseri öğrencilere bir şey olmazken, müdür yardımcısı Küçük ise bacağından yaralandı. Öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Küçük tedavi altına alındı.

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Olay sonrası Karacabey İlçe Emniet müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri tarafından kısa sürede bulunan baba Ferdi Y, ve akrabası O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan O.Y serbest bırakılırken, Ferdi Y ise, 4 tane yaşı küçük çocuğu olduğu ve eşinin hamile olduğunu göz önüne alan mahkeme tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı.

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Bursa’da okul basan veli müdür yardımcısını vurdu
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