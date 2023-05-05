Bursa’da okul basan veli müdür yardımcısını vurdu

Karacabey İlçesi Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu'nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki H.Y.'nin babası Ferdi Y, sınıf öğretmeni tarafından kızının saçının çekildiğini iddia ederek O.Y isimli bir akrabasıyla birlikte okula gitti. 50 yaşındaki Müdür Yardımcısı İsmail Küçük ile tartışan baba Ferdi Y, aniden belinden çıkardığı tabancayla Küçük'e ateş etti. Okul koridorunda meydana gelen silahlı saldırıda büyük bir şans eseri öğrencilere bir şey olmazken, müdür yardımcısı Küçük ise bacağından yaralandı. Öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Küçük tedavi altına alındı.

MAHKEME KÜÇÜK ÇOCUKLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK EV HAPSİ VERDİ

Olay sonrası Karacabey İlçe Emniet müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri tarafından kısa sürede bulunan baba Ferdi Y, ve akrabası O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan O.Y serbest bırakılırken, Ferdi Y ise, 4 tane yaşı küçük çocuğu olduğu ve eşinin hamile olduğunu göz önüne alan mahkeme tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı.