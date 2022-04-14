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Giriş Tarihi: 14.4.2022 11:51 Son Güncelleme: 14.4.2022 12:07

Bursa’da okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı

Bursa’da evinden çıkıp okula giden 10 yaşındaki Ö.E, sokakta başı boş gecen 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vatandaşların güçlükle kurtarabildiği çocuğa kaldırıldığı hastanede tam 80 dikiş atıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde babaannesi ile birlikte okulun yolunu tutan Ö.E, sokak köpeklerinin bulunduğu sokağı geçtikten sonra babaannesine, "Sen artık eve dönebilirsin köpekler geride kaldı" dedi. Bunun üzerine babaanne eve geri döndü. Çok geçmeden gelen köpek sesleri ve yardım çığlıklarını duyan babaanne ve çevredeki vatandaşlar, 8 başıboş köpeğin çocuğa saldırdığını gördü. Hemen yardıma koşan vatandaşlar çocuğu köpeklerden güçlükle kurtarabildi. Kanlar içinde kalan Ö.E hemen Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından ise plastik cerrahi müdahale için Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

80 DİKİŞ ATILDI

Kaldırıldığı hastanede küçük çaplı bir ameliyata alınan 10 yaşında Ö.E'nin kol, bacak, kafa ve vücudunun çeşitli yerlerine toplamda 80 dikiş atıldı. Çocuğun sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. Saldırıya uğrayan çocuğun annesi Fatma Elikesik, "Okula giden çocuğum 8 tane başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Çocuğuma saldırıyorlar, kollarını, bacaklarını ısırıyorlar. Kollarıyla yüzünü kapatarak koruyabilmiş. Bacaklarında çok derin yaralar var. Kafasında pençe izleri var. Doktorumuz 30'dan fazla ısırık olduğunu söyledi. Hemen orada müdahale ediliyor, komşular ayırmaya çalışıyor ama köpeklerin elinden alamıyorlar. Oradan tesadüfen motosikletiyle geçen bir kişi köpeklerin arasına dalarak çocuğumu kurtarıyor. 10 saniye gecikse çok kötü şeyler ile sonuçlanabilirdi" dedi.

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Bursa’da okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı
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