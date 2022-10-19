Bursa’da olaylı gece: Baba ile 2 oğlu pala ve bıçaklı saldırıda yaralandı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 4'üncü Şahin Sokak'ta meydana geldi. Husumetlilerinin oğlu Yunus 'u evinin önünde bıçakladığını gören Mustafa Süleymanov diğer oğlu Yasin ile birlikte şüphelileri kovaladı.

PALA VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Bir süre sonra yaralı oğlunun yanına dönen Mustafa Süleymanov durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada otomobille olay yerine dönen şüpheliler baba ile oğlu Yasin'e de pala ve bıçaklarla saldırdı. Baba Süleymanov ile oğlu Yasin Süleymanov'u de bıçaklayarak yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.