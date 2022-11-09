Son dakika: Bursa’da yürek yakan manzara: Yangında ölenlerin tabutları yan yana dizildi

Son dakika: Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında gece saatlerinde çıkan yangın, herkesi hüzne boğdu. Dairede bulunan 1'i bebek 8 çocuk ve 31 yaşındaki anne Amine El Jasem'in yanarak feci şekilde can verdiği olay sonrası, mahalle sakinleri yasa büründü. Olayı duyan ve yanan evin önüne gelen komşuları gözyaşlarına boğulurken, Savcılık talimatıyla evde çok titiz bir inceleme başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı kriminal ekipler ve itfaiye görevlileri 9 kişinin hayatını kaybettiği evdeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
BAKAN SOYLU CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Feci yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak Mihraplı Camiine getirildi. Programını yarıda keserek Helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze törenine katılarak büyük acıyı paylaştı.
TİTİZLİKLE İNCELENECEK
Yaşanan elim olay sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayı incelemesi için 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Savcı görevlendirildi. Yapılan açıklamada, olay yeri ve bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yanan evdeki araştırmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre tıkalı olan baca nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının asıl çıkış sebebi oluşturulacak raporla netlik kazanacak.