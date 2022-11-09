Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa’da yürek yakan manzara: Yangında ölenlerin tabutları yan yana dizildi
Giriş Tarihi: 9.11.2022 14:09 Son Güncelleme: 9.11.2022 14:47

Son dakika: Bursa’da yürek yakan manzara: Yangında ölenlerin tabutları yan yana dizildi

Son dakika: Bursa’da gece saatlerinde 8’i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği feci yangın olayı sonrası Bıçakçı Bayır Sokak’ta adeta ölüm sessizliği hakim. Yaşanan üçüzü olay sonrası yanan ailenin komşuları hüzne boğulurken, Bursa Adli Tıp Kurumundan alınan 9 cenazeler Mihraplı Camiine götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, cenaze törenine katıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın en ince ayrıntısına kadar titizlikle inceleneceğini açıklarken, İtfaiye ekiplerinin ise yanan evdeki araştırmaları devam ediyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Son dakika: Bursa’da yürek yakan manzara: Yangında ölenlerin tabutları yan yana dizildi

Son dakika: Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında gece saatlerinde çıkan yangın, herkesi hüzne boğdu. Dairede bulunan 1'i bebek 8 çocuk ve 31 yaşındaki anne Amine El Jasem'in yanarak feci şekilde can verdiği olay sonrası, mahalle sakinleri yasa büründü. Olayı duyan ve yanan evin önüne gelen komşuları gözyaşlarına boğulurken, Savcılık talimatıyla evde çok titiz bir inceleme başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı kriminal ekipler ve itfaiye görevlileri 9 kişinin hayatını kaybettiği evdeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

BAKAN SOYLU CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Feci yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak Mihraplı Camiine getirildi. Programını yarıda keserek Helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze törenine katılarak büyük acıyı paylaştı.

Bakan Soylu, yangın sırasında dışarda olan ve çocuklarını kurtarmak için eve girdiği sırada dumandan etkilenen baba Hüseyin El Jasem'e sarılarak teselli etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası 8 çocuk ve 31 yaşındaki anne Amine El Jasem, Erdoğanköy mezarlığında toprağa verildi.

TİTİZLİKLE İNCELENECEK

Yaşanan elim olay sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayı incelemesi için 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Savcı görevlendirildi. Yapılan açıklamada, olay yeri ve bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yanan evdeki araştırmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre tıkalı olan baca nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının asıl çıkış sebebi oluşturulacak raporla netlik kazanacak.

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Son dakika: Bursa’da yürek yakan manzara: Yangında ölenlerin tabutları yan yana dizildi
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