Son dakika: Bursa’da yürek yakan manzara: Yangında ölenlerin tabutları yan yana dizildi

TİTİZLİKLE İNCELENECEK

Yaşanan elim olay sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayı incelemesi için 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Savcı görevlendirildi. Yapılan açıklamada, olay yeri ve bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yanan evdeki araştırmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre tıkalı olan baca nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının asıl çıkış sebebi oluşturulacak raporla netlik kazanacak.