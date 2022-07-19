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Giriş Tarihi: 19.7.2022 15:01 Son Güncelleme: 19.7.2022 15:48

Bursa’da orman yangını

Artan hava sıcaklıkları sonrası Bursa'da orman yangınlarına karşı uyarılar devam ederken, kahreden haber Mustafakemalpaşa'dan geldi. Yalıntaş mahallesi çıkışı Tümbüldek yolu üzerindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Yangının, bir fabrikaya ve yerleşim yerlerine yakın bölgede başlaması bölgede paniğe neden oldu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da orman yangını

Bursa Valiliği olumsuz hava şartları dolayısıyıla orman yangınlarına karşı uyarılarını arttırıp önlemlerini sıklaştırırken, Bursa'da korkulan oldu. Bölgedeki Ünlü Tümbüldek kaplıcaları yolunda, Yalıntaş mahallesi çıkışındaki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı.

Alevlerin, kalabalık bir işçi kapasitesine sahip fabrikaya ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlaması paniğe neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar ve bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanları durumu hemen Yangın ihbar hattına bildirdi. Bölgeye, yangına müdahale için çok sayıda söndürme aracı ve bir helikopter sevk edildi. Başlayan zamanında müdahalede, alevlerin yayılmaması için çalışmalar sürüyor.

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Bursa’da orman yangını
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