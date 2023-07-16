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Giriş Tarihi: 16.7.2023 15:47 Son Güncelleme: 16.7.2023 16:32

Bursa'da orman yangını

Bursa’ya bağlı Yenişehir İlçesinde Kavaklı ile Karacaali Mahallesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ve Orman Bölge müdürlüğüne bağlı ekipler ile yangın helikopterleri müdahale ediyor.

Remzi YILMAZ
Bursa’da orman yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı ve Karacaali Mahallesi arasındaki Ormanlık Alanda yangın çıktı. Ormandan dumanlar yükseldiğini gören ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın helikopterleri müdahale ediyor.

Yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayılırken, yangının buğday tarlasında başladığı ve ormanlık alana sıçradığı kaydedildi. Yangının menteşe bölgesine doğru ilerlediği belirlendi.

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Bursa'da orman yangını
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