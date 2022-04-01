Bursa’da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesinde bulunan ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı fidan dikim alanını yakınlarında orman yangını çıktı.

Alevler rüzgârın etkisi ile kısa sürede büyürken, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Mevsim geçişi nedeniyle havaların sıcak olması ile kuruyan anızların, yangının hızlanmasında etkili rol oynadığı düşünülüyor.

Öte yandan, Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos ve toz fırtınası yangına müdahaleyi güçleştiriyor.