Bursa’da otobüs kaza yapmıştı: 12 kişi yaralı ile sürücü hakkında flaş gelişme!

Kazada sürücü Kasım Çalışkan ile yolcular Zübeyde Karagöz (51), Hayri Baltacı (39), Ayşe Güzelel (60), Selda Değer (35), Ali Yaz (69), Methiye Yalçın (61), Ramazan Güzelel (62), Seyit Ahmet Öztekin (51), İdris Yalçın (59), Mehmet Taş (58) ve Songül Yaz (61) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 12 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 12 yaralı, taburcu edildi. Sürücü Kasım Çalışkan ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.