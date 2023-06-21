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Giriş Tarihi: 21.6.2023 06:13

Bursa'da otomobil mağazaya girdi

Bursa’da, seyir halineyken lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp mobilya mağazasına daldı. Kazada can kaybı ve yaşanmazken iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

DHA
Bursa’da otomobil mağazaya girdi

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Nilüfer ilçesi istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Nevzat M. yönetimindeki 16 AKU 014 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil önce kaldırıma çarptı ardından mobilya mağazasının camekanından içeri girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolü yapılan sürücü Nevzat M.'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Polisin olay yerindeki incelemesi ve aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bursa'da otomobil mağazaya girdi
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