Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü
Giriş Tarihi: 7.10.2022 23:20

Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

AA
Bursa’da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü

Mehmet Emin Arslan (37) yönetimindeki otomobil, Yenişehir Çevre Yolu Kozdere Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ve kızı Havva Arslan (10) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Araçtakilerin Bursa'dan İznik'teki bir düğüne gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının detayları! Akıl hocaları ortaya çıktı
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro konusunda düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 HESAPLAMA: En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı! MEB ile 2022-2023 Açık Lise 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?
Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir, hangi sureler ve dualar okunur? Diyanet ile Mevlid Kandili duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
Mevlid Kandili ne zaman, bu gece mi idrak edilecek? 7 Ekim 2022 Bugün kandil mi, ne kandili? Diyanet dini günler takvimi ile Mevlit Kandili tarihi
İşte Anayasa'daki o değişiklik! Pazartesi Başkan Erdoğan'a sunulacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA