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Giriş Tarihi: 8.6.2023 04:43

Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da bir palet fabrikası, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi olay yerine sevk edilirken 15 araç ve yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alındı

İHA
Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın

Yangın saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir palet imalat fabrikasında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangında, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. 15 araç ve yaklaşık 50 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın
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