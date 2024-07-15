Bursa’da panik dolu anlar: Gıda ürünleri üzerine düştü!

O sırada palet üzerindeki gıda ürünleri, işçinin üzerine devrildi. Ürünlerin altında kalan işçi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sercan A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sercan A.'nın durumunun iyi olduğunu belirtildi.