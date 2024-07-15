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Giriş Tarihi: 15.7.2024 16:27

Bursa'da panik dolu anlar: Gıda ürünleri üzerine düştü!

Olay Bursa İnegöl'de yaşandı. Paletle taşıdığı gıda ürünleri üzerine düşen işçi Sercan A. (34) yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Bursa’da panik dolu anlar: Gıda ürünleri üzerine düştü!

Olay, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kuruyemiş dükkanının önünde meydana geldi. İşçi Sercan A., kamyonetteki ürünleri paletle indirmeye başladı.

O sırada palet üzerindeki gıda ürünleri, işçinin üzerine devrildi. Ürünlerin altında kalan işçi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sercan A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sercan A.'nın durumunun iyi olduğunu belirtildi.

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Bursa'da panik dolu anlar: Gıda ürünleri üzerine düştü!
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