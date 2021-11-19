Bursa’da parçalanmış erkek cesedi bulundu

Gemlik ilçesi yakınları Karsak deresi kenarında parçalanmış ve çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir tersnede çalışan ve 4 ay önce ortadan kaybolan S.D isimli işçiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

S.D'nin kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kısa süre önce 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan şahıslar cesedi Karsak deresi kenarında bir yere attıklarını söylemiş ancak ceset bulunamamıştı. Atıldığı belirtilen yerden yaklaşık 100 metre ileride bulunan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.