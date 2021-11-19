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Giriş Tarihi: 19.11.2021 13:59 Son Güncelleme: 19.11.2021 14:24

Bursa’da parçalanmış erkek cesedi bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da parçalanmış erkek cesedi bulundu

Bursa’da Karsak deresi kenarında parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Kocaeli’nde 4 ay önce ortadan kaybolan S.D’ye ait olabileceği değerlendiriliyor.

Gemlik ilçesi yakınları Karsak deresi kenarında parçalanmış ve çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir tersnede çalışan ve 4 ay önce ortadan kaybolan S.D isimli işçiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

S.D'nin kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kısa süre önce 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan şahıslar cesedi Karsak deresi kenarında bir yere attıklarını söylemiş ancak ceset bulunamamıştı. Atıldığı belirtilen yerden yaklaşık 100 metre ileride bulunan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bursa’da parçalanmış erkek cesedi bulundu
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