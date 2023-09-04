Bursa’da ’pes’ dedirten olay! Tartıştığı kadını kemerle darp etti, vatandaşlara tehdit yağdırdı

KEMERLE KADINA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle belindeki kemere sarılan adam, bir anda kadına saldırmaya başladı. Trafikte ilerleyen sürücülerin tepkisiyle karşılaşan kişi, hem vatandaşları tehdit etti, hem de kadını darp etmeye devam etti. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.