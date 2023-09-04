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Giriş Tarihi: 4.9.2023 11:27

Bursa'da 'pes' dedirten olay! Tartıştığı kadını kemerle darp etti, vatandaşlara tehdit yağdırdı

Bursa'da bir kişi yol kenarındaki kadını kemerle darp etti. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen kişi vatandaşlara tehdit yağdırdı. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.

İHA
Bursa’da ’pes’ dedirten olay! Tartıştığı kadını kemerle darp etti, vatandaşlara tehdit yağdırdı

Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Sıcaksu yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında bir şahıs, yakını olduğu iddia edilen kadınla tartışma yaşadı.

KEMERLE KADINA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle belindeki kemere sarılan adam, bir anda kadına saldırmaya başladı. Trafikte ilerleyen sürücülerin tepkisiyle karşılaşan kişi, hem vatandaşları tehdit etti, hem de kadını darp etmeye devam etti. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.

Bölge sakinleri Sıcaksu Kentsel Dönüşüm alanında zabıta ve emniyet güçlerinin tedbir alıp burayı temizlemesi gerektiğini kaydettiler.

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Bursa'da 'pes' dedirten olay! Tartıştığı kadını kemerle darp etti, vatandaşlara tehdit yağdırdı
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