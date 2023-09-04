Bursa’da ’pes’ dedirten olay! Tartıştığı kadını kemerle darp etti, vatandaşlara tehdit yağdırdı

Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Sıcaksu yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında bir şahıs, yakını olduğu iddia edilen kadınla tartışma yaşadı.
KEMERLE KADINA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesiyle belindeki kemere sarılan adam, bir anda kadına saldırmaya başladı. Trafikte ilerleyen sürücülerin tepkisiyle karşılaşan kişi, hem vatandaşları tehdit etti, hem de kadını darp etmeye devam etti. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.