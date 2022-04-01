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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Bursa’da peş peşe orman yangınları

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da peş peşe orman yangınları
Bursa'da ilk yangın haberi, Nilüfer'e bağlı Dağyenice Mahallesinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne ait fidan dikim alanından geldi. Alevler rüzgârın etkisi ile kısa sürede büyürken, 3 arazöz ile Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aynı dakikalarda, Osmangazi'ye bağlı Güneybudaklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanlar yükseldi. Bölgedeki yangının Dağyenice'deki yangından uçan kıvılcımlardan çıktığı tahmin ediliyor. Saat 16:00 sıralarında da Gemlik'teki Yeniköy Mahalle girişinde orman yangını ihbarı alındı. Bursa'da sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle ekiplerin 3 farklı noktada yangınlara karşı verdiği mücadele güçleşti. Yangınlar kontrol altına alındı.

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Bursa’da peş peşe orman yangınları
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