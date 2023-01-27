Bursa’da refüje çarpan otomobile bariyer saplandı: Sürücü öldü!

Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerin saplandığı otomobilden kopan parçalar, yola saçıldı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ekerer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Burak Ekerer'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.