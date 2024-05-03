Bursa’da rehine krizi! 1 saatte ikna edildi

Olay, saat 01.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi 3'üncü Hasanağa Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eve gelen Uğurcan K. ile ailesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Uğurcan K., mutfaktan aldığı bıçakla babası ile annesi ve 2 kız kardeşini evin odasına kilitleyerek rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile bireyleri itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden tahliye edildi. Daha sonra evin penceresine çıkan Uğurcan K., elindeki cam şişeyi tahliye edilen babasının üzerine fırlattı. Polis ekiplerince yaklaşık 1 saatte ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı da bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan Uğurcan K., polis merkezine götürüldü.