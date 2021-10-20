Bursa’da rehine krizi: Eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı

Bursa'nın Yıldırım'a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Abdülkerim B, eşi 30 yaşındaki Esra B ile tartışma yaşadı. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Abdülkerim B, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek şiddet uyguladı. Daha sonra evde bulunan av tüfeğini eline alan öfkeli adam, eşinin ve iki çocuğunu rehin aldı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler, zanlıyı ikna etmeye çalışırken, Çelik yelekli özel ekipler ise eve girerek Esra B ve iki çocuğunu evden çıkarmayı başardı. Bir süre polislere direnen eli silahlı Abdülkerim B. ise, müzakere polisinin çabalarıyla ikna edilerek gözaltına alındı.