Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da rehine krizi: Eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı
Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:39 Son Güncelleme: 20.10.2021 16:54

Bursa’da rehine krizi: Eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da rehine krizi: Eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı

Bursa’da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Abdülkerim B, eşi ve iki çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa polisi önce çocukları ve annesi kurtardı daha sonra Abdülkerim B’yi ikna ederek emniyete götürdü.

Bursa'nın Yıldırım'a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Abdülkerim B, eşi 30 yaşındaki Esra B ile tartışma yaşadı. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Abdülkerim B, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek şiddet uyguladı. Daha sonra evde bulunan av tüfeğini eline alan öfkeli adam, eşinin ve iki çocuğunu rehin aldı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler, zanlıyı ikna etmeye çalışırken, Çelik yelekli özel ekipler ise eve girerek Esra B ve iki çocuğunu evden çıkarmayı başardı. Bir süre polislere direnen eli silahlı Abdülkerim B. ise, müzakere polisinin çabalarıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da rehine krizi: Eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA