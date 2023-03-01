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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Bursa’da sabıkalı vahşeti

Bursa’da Ahmet Burak Demir, önce ev arkadaşı Murat Kutlu ve köpeğini, ardından eczacı kalfası ve 2 çocuk babası Serdar Ergun’u öldürdü. Sabıkalı olduğu belirlenen katil, cinayetleri “küfür” gerekçesiyle işlediğini ileri sürdü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bursa’da sabıkalı vahşeti
Bursa'da eczacı kalfası ve 2 çocuk babası Serdar Ergun'dan (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Bursa polisi, MOBESE kayıtlarından Ergun'a (46) ait otomobilin İstanbul Büyükçekmece'de olduğunu saptayınca Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Önceki akşam Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi'nde durdurulan aracın torpidosunda bir tabanca ve bir bıçağa, bagajda ise Ergun'un battaniyeye sarılı cesedine rastlandı. Ergun'un cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan sürücü Ahmet Burak Demir (41), Ergun'un yanı sıra 3 gün önce de Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki evde yapılan incelemede, Kutlu ve bir köpeğin cansız bedeni bulundu. Köpeği de Demir'in öldürdüğü öğrenildi. Kutlu'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna, köpeğin cesedi ise nekropsi için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.



"KÜFREDİNCE ÖLDÜRDÜM"
Sabıkalı olduğu öğrenilen Demir'in psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Bursa'ya sevk edilen katil zanlısının, "Serdar'dan kullandığım bazı ilaçları alıyordum. Kendisine borcum vardı. Olay günü parayı ödemek için çağırdım. Küfredince öldürdüm. Cesedini otomobiline koyup İstanbul'a gittim, kredi kartıyla harcama yaptım. Daha önce de ev arkadaşım olan Murat Kutlu'yu bana küfrettiği için tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi. Demir'in, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada Serdar Ergun, Osmangazi ilçesinde, Murat Kutlu ise Yıldırım ilçesinde toprağa verildi.

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Bursa’da sabıkalı vahşeti
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