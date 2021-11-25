Bursa’da sahte alkol operasyonu

Karacabey'de gelen ihbarlar doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Sırabademler ve Gazi Mahallesi'nde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, 10 kilogram 800 gram rakı, 1 kilogram 400 gram viski, 5 kilogram 500 gram votka, satışa hazır pet şişe içerisinde 7 adet rakı, 3 adet viski ve sahte içki yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 9 bin 840 adet doldurulmuş kaçak makaron sigara, 7 bin adet boş Makaron, 46 kilogram 430 gram tütün ve 2 adet sigara dolum makinesinin ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. (24) ve D.K. (23) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahısların adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.