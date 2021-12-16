Bursa’da sahte alkol operasyonu

Emniyet güçleri yılbaşı öncesi sahte alkol üretiminin ve sahte alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek için kolları sıvadı. Birçok ilde olduğu gibi Bursa'da da operasyonlar düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa'da düzenlediği operasyonla piyasaya sürülmek üzere 803 şişelenmiş ve sahte bandrol basılmış, 400 litre ise şişelenmeye hazır sahte içki ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sahte içkilere ise imha edilmek üzere el konuldu.