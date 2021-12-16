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Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:22 Son Güncelleme: 16.12.2021 16:26

Bursa’da sahte alkol operasyonu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da sahte alkol operasyonu

Yılbaşı yaklaşırken ülke genelinde sahte içki üretimine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bursa’da düzenlenen operasyonda 810 şişe ile doluma hazır 400 litre sahte alkol ele geçirildi.

Emniyet güçleri yılbaşı öncesi sahte alkol üretiminin ve sahte alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek için kolları sıvadı. Birçok ilde olduğu gibi Bursa'da da operasyonlar düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa'da düzenlediği operasyonla piyasaya sürülmek üzere 803 şişelenmiş ve sahte bandrol basılmış, 400 litre ise şişelenmeye hazır sahte içki ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sahte içkilere ise imha edilmek üzere el konuldu.

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Bursa’da sahte alkol operasyonu
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