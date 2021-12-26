Bursa’da Şanlıurfa rüzgârı esti

Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından memleket özlemi çeken Bursa'daki Urfalılar için sıra gecesi düzenlendi. Düzenlenen geceye Urfalılar kadar Bursalılar da yoğun ilgi gösterdi. "Dünyanın En Eski Mutfağı" sloganıyla, UNESCO'ya aday müzik şehri Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle tanıtılmaya devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, kentin gastronomi, müzik, kültürel zenginlikleri ve kente özgü değerlerini tanıtmak üzere Şanlıurfa'yı Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından Osmanlı'ya başkentlik eden evliyalar şehri Bursa'ya taşıdı.

"URFA TÜRKÜLERİ YANKILANDI"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Kültür, Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Bursa Şubesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, birbirinden güzel Urfa Türküleri ile adeta Şanlıurfa'daymış hissiyatı veren Urfa Ahengi Müzik Grubu'nun seslendirdiği türkülere salonu dolduran Bursalılar ve Bursa'da yaşayan Şanlıurfalılar da eşlik etti.

Dinleyicilere Şanlıurfa'ya özgü çiğköfte ikramının da yapıldığı gecenin ardından Şanlıurfa'nın her platformda tanıtımının doğru bir şekilde yapılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yapmış olduğu tanıtım atağı takdir topladı.

"ŞANLIURFA İNSANLIĞIN HİKAYESİNİN BAŞLADIĞI ŞEHİRDİR"

ŞURKAV Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ŞURKAV buluşmasında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın insanlık hikâyesinin başladığı şehir olduğunu söyledi. Başkan Beyazgül, ''Bursa'da olmaktan çok mutluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Geçmişte üç yıl kadar bu şehirde yaşadım, fakat bugün farklı duygularla Bursa'ya geldim. Ev sahipliğinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Bir tarafta peygamberler şehri diğer tarafta evliyalar şehri… Her iki şehir de tarihi şehirlerimizdir. Gittiğimiz şehirlere sıra gecemizi, müziğimizi, gastronomimizi ve çiğköftemizi getiriyoruz. Ancak Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekânlarını getiremiyoruz. Onu da Şanlıurfa'ya gelerek görmenizi istiyoruz. Şanlıurfa insanlığın hikâyesinin başladığı bir şehirdir. Şanlıurfa bir masal şehri olacak. Olmaması için hiçbir neden yok" ifadelerine yer verdi.

"BAŞKAN AKTAŞ: URFA'NIN VE BURSA'NIN KARDEŞLİĞİ DAİM OLSUN

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise konuşmasında Şanlıurfa'yı henüz görmemiş olanların mutlaka görmesi gerektiğinin altını çizdi. Şanlıurfa'nın huzurlu ve sakin bir şehir olduğunu aktaran Aktaş, "Urfa'nın ve Bursa'nın kardeşliği daim olsun" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise "Şanlıurfa ile Bursa mukayese edilemez her iki şehir de çok kıymetli değerlerdir. Şanlıurfa medeniyetlerin doğduğu bir şehir Bursa ise Osmanlı'ya başkentlik eden evliyalar şehridir. Her iki ilimizin de manevi iklimi oldukça yüksektir" ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen de gecede bir konuşma yaparak Şanlıurfa ve Bursa'nın gurbette buluşmasına vesile olan ŞURKAV Bursa Şubesi'ne ve bu buluşmaya destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri Bursa ve Şanlıurfa buluşmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak Bursa'da olmaktan son derece mutluyum ifadelerine yer verdi. Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özbağkıran da "Peygamberler şehri Şanlıurfa ile evliyalar ve padişahlar şehri Bursa'nın yöneticilerinin bir araya gelmesi bizleri mutlu etmektedir. Gerçekleşen organizasyonun iki güzide şehrimiz olan Şanlıurfa ve Bursa arasında bir kardeşlik ve kültür köprüsü kurulmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bursa ve Şanlıurfa'dan çok sayıda protokolün katılım sağladığı buluşma Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun seslendirdiği birbirinden güzel Urfa Türküleriyle ve gecenin sonunda Şanlıurfa'ya özgü çiğköfte dağıtımıyla sona erdi.