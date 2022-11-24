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Giriş Tarihi: 24.11.2022 06:26

Bursa'da şerit ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa’da şerit ihlali yapan otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren sürücü Ö.A.’nın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde imamlık yaptığı öğrenildi.

DHA
Bursa’da şerit ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi İlçesi Orhaneli-Bursa karayolu, Yörükler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'den Bursa istikametine seyreden Ö.A. idaresindeki 16 ATA 071 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Y.S. yönetimindeki 16 AB 119 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Ö.A. olay yerinde hayatını kaybederken, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde bulunan M.E.K, A.S, R.B. ve şerit ihlali yaptığı ileri sürülen aracın sürücüsü Y.S. ile yanında bulunan A.S. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi atlına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Öte yandan Kazada yaşamını yitiren sürücü Ö.A.'nın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı kırsal Balıköy Mahallesi'nde imamlık yaptığı öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Bursa'da şerit ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
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