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Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:18 Son Güncelleme: 17.11.2021 14:31

Bursa’da servis kazası: 7 yaralı

REMZİ YILMAZ
Bursa’da servis kazası: 7 yaralı

Bursa’da yolcu minibüsü ile ticari aracın karıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.

İznik Bursa yolu DSİ tesisleri önünde seyir halinde olan minibüs, park halinde iken hareket etmek için yola doğru çıkan ticarî araca çarparak savruldu.

Bursa’da servis kazası: 7 yaralı | Video

Yolda dönmeye başlayan servis minibüsü bir süre sonra yol kenarına devrilerek durabildi. DSİ tesislerinde çalışan işçilerin hemen yardıma koştuğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Serviste bulunan 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşanan kaza ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Bursa’da servis kazası: 7 yaralı
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