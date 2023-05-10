Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da servis şoförü trafiğe birbirine kattı! havaya ateş açıp polis aracına çarptı
Giriş Tarihi: 10.5.2023 06:11

Bursa'da servis şoförü trafiğe birbirine kattı! havaya ateş açıp polis aracına çarptı

Bursa’da servis minibüsünden havaya rastgele ateş eden ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü Rasim S.(33) polis aracına çarparak kaçmaya başladı. 15 kilometrelik takibin ardından yakalanan sürücünün 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilirken, toplam 9 bin 79 TL cezai işlem uygulandı.

DHA
Bursa’da servis şoförü trafiğe birbirine kattı! havaya ateş açıp polis aracına çarptı

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi, İnegöl-Yenişehir Yolu'nda meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan 16 S 6172 plakalı servis minibüsünden rastgele havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Bölgede çalışma yapan ekipler, minibüsün ilçe merkezi istikametine seyrettiği bilgisi üzerine güvenlik önlemlerini arttırdı. Kısa süre sonra servis minibüsü ile karşılaşan ekipler, sürücüye 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen sonuç alamadı ve sürücü servis minibüsü ile kaçmaya başladı.



İlçe merkezinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı, ancak servis minibüsü sürücüsü kendisini durdurmak isteyen polis aracına da çarparak kaçışını sürdürdü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, ilçe merkezine doğru yönelince ilçenin giriş ve çıkışlarına polis barikatı kuruldu. Yolu kapatan ekipler, 15 kilometrelik takibin ardından barikatlara çarpan ve araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Rasim S.'yi, hafif yaralı olarak yakaladı.



TOPLAM 9 BİN 79 TL CEZA KESİLDİ

Polis barikatlarına çarparak kazaya yapan sürücü Rasim S.'nin yapılan alkol testinde 1.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Rasim S., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen sürücüye, 'dur' ihtarına uymamaktan 951 TL, 'aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten' 4 bin 64 TL, 'alkollü araç kullanmaktan' 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Rasim S.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Gerçek ve sahte kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da servis şoförü trafiğe birbirine kattı! havaya ateş açıp polis aracına çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA