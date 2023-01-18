Bursa’da şiddetli lodos çatıları uçurdu

Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına düşen çatı enerji hatlarına zarar verdi. Metro seferlerinde ise binlerce yolcu için aksamaya bağlı aktarma yapıldı. Gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgarın önceki gece saat 02.00 sırlarında Hacivat Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Düşen çatı, metroda bulunan enerji hatlarına zarar verdi. Arabayağatı-Kestel istikameti iptal edilen seferler için binlerce vatandaşın mağdur olmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerle taşındı. Şehir merkezinde lodos, reklam tabelalarını, çöp kovalarını ve büyük ağaçları devirirken bazı araçlarda ise hasarlar oluştu. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise çarşıya çıktığına lodos nedeniyle pişman oldu. Lodos nedeniyle yıkılan ve yıkılmak üzere olan ağaçlar belediye ekiplerince kesildi. İHA