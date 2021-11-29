Bursa’da şiddetli lodos sürüyor

Kent genelinde iki gündür etkili olan ancak dün gece yarısından itibaren şiddetini arttırarak devam eden Lodos, bir çok noktada çatıları uçurup ağaçları kökünden sökmüştü. Etkisini sürdüren lodos nedeniyle THY markası olan Anadolu Jet'e ait olan yolcu uçağı Bursa'ya inemeyince Ankara'ya geri döndü.

ANKARA'YA DEVAM ETTİ

Trabzon'dan kalkan ve Ankara'ya indikten sonra Bursa'ya hareket eden uçak, uçak aşırı rüzgar ve fırtınadan dolayı Ankara'ya inmek için geri döndü. Yetkililer Salı günüde devam etmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.