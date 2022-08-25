Bursa’da şiddetli sağanak sele neden oldu ekipler anında müdahale etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, şiddetli yağmur etkisini Bursa'da akşam saatlerinde gösterdi. Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi'nde 'akşam saat 20.30 sıralarında dolu yağışı ile başlayan ve ardından şiddetli sağanakla devam eden yağışlar, mahalle sınırlarındaki derenin taşmasına yol açtı. Dere sularının şiddetiyle birçok evin duvarı yıkılırken; otomobiller sürüklendi, traktörler ve iş makineleri sel sularının taşıdığı toprağa gömüldü. Evlerine gelen sulardan kurtulmak için sokağa çıkan 4 kişi de sel sularına kapılarak yaklaşık 300 metre sürüklendi. Diğer vatandaşların yardımıyla hafif yaralarla kurtarılan 4 kişi, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.