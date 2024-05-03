Bursa’da silahlı kavganın sebebi ortaya çıktı! 6 şüpheli 4 silahla yakalandı

Olay, iki gün önce merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi 3. Vardar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A., M.E.K. ile aralarında daha önceden husumet bulunan E.U., K.D., N.S. ve H.U.K. sokak üzerinde karşılaştı. Husumetliler arasındaki gerginlik bir anda artarken yanlarında bulunan silahlar ile birlilerine ateş açtılar.