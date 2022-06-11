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Giriş Tarihi: 11.6.2022 19:07

Bursa’da silahlı saldırı, iş yerine kurşun yağdırdı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da silahlı saldırı, iş yerine kurşun yağdırdı

Bursa’da husumetlisi olduğu C.C ve O.D’ye ait bir iş yerinin önüne gelen İ.O, yanındaki tabancayla iş yerine ve ticari araca kurşun yağdırdı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan İ.O, daha önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen C:C ve O.D'nin iş yerine gitti. Burada kısa bir süre konuştukları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinden çıkan İ.O, belindeki tabancayı çıkararak, önce iş yerine daha sonra ise iş yerinin önündeki ticari kamyonete kurşun yağdırdı.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlçenin en kalabalık meydanında yaşanan olayda çevredeki esnaf durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından zanlı İ.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.

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Bursa’da silahlı saldırı, iş yerine kurşun yağdırdı
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