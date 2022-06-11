Bursa’da silahlı saldırı, iş yerine kurşun yağdırdı

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan İ.O, daha önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen C:C ve O.D'nin iş yerine gitti. Burada kısa bir süre konuştukları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinden çıkan İ.O, belindeki tabancayı çıkararak, önce iş yerine daha sonra ise iş yerinin önündeki ticari kamyonete kurşun yağdırdı.