Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da silahlı saldırı: Otoparkta sıkıştırdılar!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 12:07

Bursa'da bir AVM’de kafenin işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin (29), otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan B.G. yakalandı.

DHA Yaşam
Korkutan olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Alışveriş merkezinde bir kafede işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin, otomobilini otoparka park ettiği sırada aracına bir şüpheli bindi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bu kişi, belinden çıkardığı tabancasıyla Çetin'i vurdu. Çetin, vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise tabancayı atıp bir başka otomobille kaçtı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılan Erdem Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yapılan çalışmada, şüphelinin B.G. olduğu belirlendi.

B.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

