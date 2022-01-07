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Giriş Tarihi: 7.1.2022 14:00 Son Güncelleme: 7.1.2022 14:22

Bursa’da silahlı suç örgütüne şok operasyon: 12 gözaltı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da silahlı suç örgütüne şok operasyon: 12 gözaltı

Bursa'da, silahlı suç örgütüne yönelik sabaha karşı 16 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 12 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 2 adet polis yeleği ve 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Sabaha karşı düzenlenen şafak operasyonlar, 16 adrese eş zamanlı yapılan yapıldı. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda Ö,Ö., Ö.D., K.P., F.D., M.A., E.P., M.İ., A.G., E.D., E.K., A.E.D., M.K isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 adet senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Bursa’da silahlı suç örgütüne şok operasyon: 12 gözaltı
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