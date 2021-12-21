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Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:20 Son Güncelleme: 21.12.2021 14:21

Bursa’da soba faciası 1 kişi yanarak can verdi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da soba faciası 1 kişi yanarak can verdi

Bursa’da sabaha karşı müstakil bir evde soba kaynaklı çıkan yangında 87 yaşındaki Gülbiye Sipahi isimli yaşlı kadın yanarak can verdi.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Söğütalan Mahallesi'nde yaşayan ve müstakil bir evde oturan Gülfiye Sipahi, yatmadan önce sobayı yakarak ısınmak istedi. Daha sonra uykuya dalan talihsiz yaşlı kadın sabaha karşı 06.00 sıralarında çıkan yangında içerde mahsur kaldı. Komöşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısda sürede müdahale edilen yangında ev adeta küle dönerken, içerden çıkamayan Gülfiye Sipahi ise feci şekilde can verdi. Yangının sobanadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, Gülfiye Sipahi'nin ölümü ve yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da soba faciası 1 kişi yanarak can verdi
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