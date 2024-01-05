Bursa’da şoförü bıçaklayan zihinsel engelli çocuk serbest bırakıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Soydan, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baldırına 2 bıçak darbesi alan Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Aracın güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen E.Ü., emniyete götürüldü. E.Ü.'nün daha önce de ailesinden habersiz evden çıktığı ve yanında bıçak taşıdığı öğrenildi. Zihinsel engelli ve yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edilerek, geceyi polis nezaretinde evde geçiren E.Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.