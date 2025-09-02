Bursa’da sokak düğününde yakalandı: 70 ayrı suçtan aranıyormuş!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Olcay Büyüt'ün Orhaniye Mahallesi'nde bir düğüne katıldığı bilgisini aldı. Büyüt; hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah, adam yaralama olmak üzere 70 ayrı suçtan aranıyordu. Ekipler, düğün alanına girdiği sırada Büyüt yanında bulunan ruhsatsız tabancayı polis ekiplerine doğrulttu. Zanlının yakınları ise ekiplere saldırdı.