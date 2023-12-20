Bursa’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde saat 00:45 sıralarında silah sesleri duyuldu. Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, yerde kanlar içinde yatan bir kişiyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı kişinin Yakup Karataş olduğu tespit edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yakup Karataş'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülmeye çalışılan Karataş, doktorların tüm müdahale ve çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri silahlı kavganın yaşandığı olay yerinde geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.