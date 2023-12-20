Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:52 Son Güncelleme: 20.12.2023 14:15

Bursa’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Bursa’da gece yarısı sokak ortasında çıkan kavgada silah sesleri yankılandı. Kavga sırasında vurulan 28 yaşındaki Yakup Karataş, kaldırıldığı hastanede öldü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde saat 00:45 sıralarında silah sesleri duyuldu. Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, yerde kanlar içinde yatan bir kişiyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı kişinin Yakup Karataş olduğu tespit edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yakup Karataş'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülmeye çalışılan Karataş, doktorların tüm müdahale ve çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri silahlı kavganın yaşandığı olay yerinde geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Bursa’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
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