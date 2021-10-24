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Giriş Tarihi: 24.10.2021 11:16 Son Güncelleme: 24.10.2021 11:28

Bursa’da şüpheli ölüm

REMZİ YILMAZ
Bursa’da şüpheli ölüm

Bursa’da tarihi surların içinde 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Yaşanan şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İznik sahil yolunda bulunan tarihi senato sarayı mevkiinden gelen bir ihbarı değerlendiren Emniyet ekipleri Surların bulunduğu bölgede arama yaptı. Yapılan arama çalışmalarında bir erkek cesedine rastlandı. Cesedin Yenişehir nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Faruk Kartalmış'a ait olduğu tespit edildi. Kartalmış'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Faruk Kartalmış'ın hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu anlaşıldı. Emniyet olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Bursa’da şüpheli ölüm
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