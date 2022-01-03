Bursa’da tanker yan yattı; litrelerce mazot yola aktı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. Maden ocakları bölgesinde yokuştan iniş yapan Zübeyit Koç'un kullandığı 16 MDR 44 plakalı akaryakıt tankeri, kontrolden çıkıp, devrilerek yan yattı. Sürücü Zübeyit Koç, kazada yaralanmazken, akaryakıt tankerinin kapağının kırılması sonucu litrelerce mazot ise yola akmaya başladı. Olası yangın ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Akan mazotun üzeri mıcır ile kapatılırken, tanker de bölgedeki maden ocağından getirilen kepçe ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.