Bursa’da tarihi eser operasyonu!

Şüpheli ticari taksiye bindiği sırada ekiplerce yapılan operasyonla gözaltına alındı. A.Y.'nin çantasında yapılan aramada, 1 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sunum tabağı, 152 Roma - Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda sikke ve 25 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.