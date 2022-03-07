Bursa’da tarihi eser operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde S.Ş, A.B ve F.Ö isimli 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları Bizans dönemine ait çeşitli tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin sonunda harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Bizans Dönemine ait 48 adet gümüş ve bronz sikke, 12 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda takılar, 5 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ok uçları, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, 3 adet Lonsdalite (Elmas) olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ş., A.B ve F.Ö Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.