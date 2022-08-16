Bursa’da tarihi ipekçilik fabrikasında yangın

Alınan bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Hamzabey ile Demirkapı Mahallesi arasındaki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın binanın ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Atıl durumdaki binadaki alevler Uludağ Yolu'nun yanısıra şehrin bir çok noktasından rahatlıkla görüldü.