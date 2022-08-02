Bursa’da taşlı tuğlalı kavgada 2’si polis 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokakta bulunan bina inşaatı önüne otomobille gelen bir grup, inşaatta çalışan işçilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine otomobille gelen gruptakiler inşaat işçilerine bıçakla saldırdı. İnşaat çalışanı 17 yaşındaki Harun P. ile Sinan G. isimli işçiler bacaklarından yaralandı. Bunun üzerine inşaattaki diğer işçiler, bıçaklı grubun üzerine taş ve tuğla yağdırdı.