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Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:16 Son Güncelleme: 2.8.2022 10:25

Bursa’da taşlı tuğlalı kavgada 2’si polis 6 kişi yaralandı

Bursa’da bir inşaatta çıkan tartışma taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 2 polis, 2 bekçi ve 2 işçi yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da taşlı tuğlalı kavgada 2’si polis 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokakta bulunan bina inşaatı önüne otomobille gelen bir grup, inşaatta çalışan işçilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine otomobille gelen gruptakiler inşaat işçilerine bıçakla saldırdı. İnşaat çalışanı 17 yaşındaki Harun P. ile Sinan G. isimli işçiler bacaklarından yaralandı. Bunun üzerine inşaattaki diğer işçiler, bıçaklı grubun üzerine taş ve tuğla yağdırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve bekçiler kavgayı ayırmak istedi. Polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K. taşların isabet etmesiyle yaralandı. Bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi.

İnşaat çalışanları polis korumasıyla bölgeden tahliye edildi. Yaralanan 2 polis, 2 bekçi ve 2 işçi Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa’da taşlı tuğlalı kavgada 2’si polis 6 kişi yaralandı
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