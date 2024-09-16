Bursa’da taziye dönüşü kaza: 1’i ağır, 10 yaralı var!

Savrulan minibüs, köprü altındaki bariyerlere çarparak dururken, minibüs sürücüsü ile araçtaki Özcan Gündüz (49), Şeyma Gündüz (25), Muhammet Gündüz (23), Hatip Gündüz (52), Muhammet Mahmut Sudey Gündüz (15), Güler Gündüz (43), Şiyar Kaplan (15), Sefanur Kaplan (43) ile Emine Özarslan (30) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Muhammet Mahmut Sudey Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.