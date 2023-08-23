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Giriş Tarihi: 23.8.2023 11:03

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi, gözaltına alındı.

DHA
Bursa’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 12 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan alınan izin sonrası yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı 12 yabancı uyruklu şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanırken, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı
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