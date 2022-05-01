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Giriş Tarihi: 1.5.2022 12:02 Son Güncelleme: 1.5.2022 12:14

Bursa’da ticari taksi ile hırsızlık “pes” dedirtti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da ticari taksi ile hırsızlık “pes” dedirtti

Bursa’da 2 hırsız, bir dükkandan çaldıkları ürünleri bina dışına çıkardıktan sonra yoldan geçen taksiyi çevirdi. Malları taksiye yükleyen iki hırsızın ticari taksiyle yaptıkları hırsızlık görenlere pes dedirtti.

Daha önceden keşif yaptıkları bir dükkanı gözlerine kestiren iki hırsız gece yarısı aynı dükkana gelerek kilitleri kırıp içeri girdi. Çaldıkları ürünleri dışarıya çıkardı. Daha sonra yoldan geçen bir taksiyi gören hırsızlar çevirdikleri taksiye çaldıkları malları yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanı açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Dükkanın kapısını açık gören işletme sahibi, içeriye girdiğinde ise 30 Bin liralık malzemesinin olmadığını tespit etti. Esnaf Nurettin Demir, "Hırsızlar gece saatlerinde buraya geliyor. Burada bulunan dükkanımın kapı kilidini kırıp malzemelerimin hepsini alıyor. Gece saatlerinde gelen hırsızlar, daha sonra ticarî plakalı bir araca malzemelerimi yükleyip kaçıyor. Ertesi gün geldiğimizde kapının kilidinin kırık olduğunu gördük. Polis ekiplerini çağırdık. Gelen polisler, rapor tuttur. Bu hırsızlar artık araba kiralamıyor, taksi tutuyor. Bunlar sanıyorum ki lüks hırsızlar. Bizim malzemelerimizi satıp, parayı buluyorlar" dedi.

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Bursa’da ticari taksi ile hırsızlık “pes” dedirtti
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