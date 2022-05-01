Bursa’da ticari taksi ile hırsızlık “pes” dedirtti

Daha önceden keşif yaptıkları bir dükkanı gözlerine kestiren iki hırsız gece yarısı aynı dükkana gelerek kilitleri kırıp içeri girdi. Çaldıkları ürünleri dışarıya çıkardı. Daha sonra yoldan geçen bir taksiyi gören hırsızlar çevirdikleri taksiye çaldıkları malları yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanı açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Dükkanın kapısını açık gören işletme sahibi, içeriye girdiğinde ise 30 Bin liralık malzemesinin olmadığını tespit etti. Esnaf Nurettin Demir, "Hırsızlar gece saatlerinde buraya geliyor. Burada bulunan dükkanımın kapı kilidini kırıp malzemelerimin hepsini alıyor. Gece saatlerinde gelen hırsızlar, daha sonra ticarî plakalı bir araca malzemelerimi yükleyip kaçıyor. Ertesi gün geldiğimizde kapının kilidinin kırık olduğunu gördük. Polis ekiplerini çağırdık. Gelen polisler, rapor tuttur. Bu hırsızlar artık araba kiralamıyor, taksi tutuyor. Bunlar sanıyorum ki lüks hırsızlar. Bizim malzemelerimizi satıp, parayı buluyorlar" dedi.