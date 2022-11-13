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Giriş Tarihi: 13.11.2022 13:22 Son Güncelleme: 13.11.2022 13:22

Bursa'da TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!

Feci kaza Gemlik ilçesinde meydana geldi. Bariyerlere çarparak yan yatan TIR'ın şoförü Mehmet Kaydı (42) ile yanındaki Emre Eker (26), hayatını kaybetti.

DHA
Bursa’da TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!

Acı olay, sabah saatlerinde Bursa-Gemlik yolu Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Kaydı idaresindeki 16 BCT 77 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü Kaydı ile yanındaki arkadaşı Emre Eker, TIR'da sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından Kaydı ile Eker'i bulunduğu yerden çıkardı. Çağrılan ambulanslarla Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaydı ile Eker, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bursa'da TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!
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