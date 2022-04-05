Bursa’da TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobili biçti: 3 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobillerin sürücüleri ile 16 KPL 28 plakalı otomobildeki yolcu Seçkin Fırat Dinç (35) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.